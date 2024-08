Università | La Sapienza prima italiana tra le migliori al mondo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’Ladi Roma sale in Cima al Ranking Arwu di Shanghai e entra a far parte dei 150 ateneialL’Ladi Roma si conferma, per il terzo anno consecutivo, come lae unica istituzionea figurare tra le prime 150alsecondo il prestigioso Academic Ranking of World Universities (ARWU), meglio noto come ranking di Shanghai. Questo risultato pone l’ateneo romano in una posizione di rilievo nel panorama accademico internazionale, evidenziando la sua eccellenza e il suo impegno nella ricerca scientifica. Ladi Roma tra leal-Ansa-Notizie.