Tra mare e montagna quasi sempre una scelta di famiglia | le vacanze dei politici bergamaschi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il mese di agosto è tempo diun po’ per tutti: dopo aver tifato per gli atletici orobici alle Olimpiadi, anche ihanno approfittato delle alte temperature e delle ferie per godere di alcuni giorni di riposo prima di rimettersi in pista a settembre. L’europarlamentare Giorgio Gori ha scelto la Sardegna per le sue meritate(esattamente come la nuova sindaca di Bergamo Elena Carnevali, rientrata da poco in città): tra una partita di biglie e l’altra, l’ex primo cittadino si è goduto un po’ di tempo inprima di ripartire a mille in direzione Bruxelles. Con una certa soddisfazione espressa sui social per essere riuscito a “vincere il campionato del mondo di biglie di Punta Marana”.