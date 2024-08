Tortelli da sogno in un rifugio per cacciatori immerso nelle montagne lombarde

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’Oltrepò inizia e finisce da Wildmann. Tra le vallate di pinot nero dell’Oltrepò Pavese avevamo sentito sovente il nome di questo agriturismo. Spesso era storpiato, a volte associato a racconti e aneddoti al limite del reale: “apre solo per gli amici”, “non è per tutti”, “ha un che di misterioso”. Per raggiungerlo bisogna armarsi di pazienza, impostiamo spotify su The River di Springsteen e c’inerpichiamo tra autostrade di vigne fino a raggiungere il borgo disabitato di Ruino. L'agriturismo nel castello Siamo a 600 metri di quota, la bella strada in ciottoli introduce il borgo, si prosegue a piedi. Il padrone di casa è Marco Goia, per 30 anni ha fatto l’enologo in alcune note realtà della zona. «All’inizio era un gioco. Wildmann nasce come casa di caccia per i soci della riserva e per ospitare gli amici nel week end. Il passaparola è stato forte e abbiamo aumentato i servizi».