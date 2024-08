Sono tornato a casa a lavoro per il 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il brutto infortunio dello scorso aprile sulla pista di Monticiano per Andrea Chessa è ormai un lontano ricordo. Il fantino, che ha corso tre Palii con Chiocciola, Leocorno e Tartuca, dopo aver fatto una riabilitazione di tre mesi, è da qualche giornoper proseguire con una preparazione atletica che gli consentirà di salire a cavallo nel giro di qualche mese per essere pronto ad affrontare la prossima stagione di corse. L’ultima presenza in Piazza è del luglio 2018 "Sì, e da lì è partita una squalifica di sei carriere che, a causa della sospensione del Palio per due anni per il Covid, si è conclusa nel 2023. In vista del Palio di questo luglio, avevo buoni contatti con alcune contrade".