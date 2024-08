Serie A a calciomercato chiuso | il piano dell’Ad De Siervo che richiama Fifa e Uefa sul calendario

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024) Iniziare laA dopo la chiusura del. “Non è utopia” ha assicurato l’amministratore delegato della LegaA Luigi De, raccogliendo le critiche di tanti addetti ai lavori del calcio italiano. I calciatori distratti dalle sirene di altri club e i cantieri ancora aperti per le squadre a campionato cominciato sono due degli annosi problemi da anni lamentati da allenatori e dirigenti riguardo al termine dei trasferimenti dopo la partenza dellaA. Per ultimi l’allenatore e l’ad dell’Atalanta, rispettivamente Gian Piero Gasperini e Luca Percassi, alle prese con i casi Koopmeiners e Lookman, ormai fuori rosa nel tentativo di costringere la società alla cessione. A queste istanze Deha concesso una prima apertura, senza però rinunciare a tirare in ballosul