Riminiindagini su stupro gruppo 16enne

(Di lunedì 19 agosto 2024) 10.25 La Procura di Rimini indaga per violenza sessuale dipluriaggravata, dopo che unaha chiesto aiuto al 112. Abbandonata in strada da due uomini, la ragazza ha detto ai soccorritori di non ricordare i fatti che l'hanno ridotta in stato confusionale;una visita medica avrebbe confermato la violenza subita. La sera prima -ha raccontato la giovane agli inquirenti- lei e i 2 uomini avevano concordato un'uscita insieme, nella quale avrebbero consumato droga.