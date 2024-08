Rimedio | Inter nessun allarmismo! Basta ritrovare la solita convinzione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) I tifosi nerazzurri non sono stati particolarmente soddisfatti della prova dell’nella prima sfida stagionale contro il Genoa. Albertocerca di calmare gli animi, dando un punto di vista oggettivo e razionale sulla squadra di Simone Inzaghi. MANCANZA – Quella vista sul campo di Marassi non è stata la miglioredegli ultimi tempi. Alberto, ospite di “La Domenica Sportiva” dà una propriapretazione della partita contro il Genoa: «Quanto ha condizionato l’arrivo a scaglioni dei giocatori? L’ha tanti giocatori in giro per il mondo ma tutte le squadre sono in via di costruzione adesso. Mancano tanti elementi, allora cosa dovremmo dire dell’Atalanta? Forse contro il Genoa è mancata un po’ diall’, perché la partita sostanzialmente ce l’aveva in mano».