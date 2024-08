Marzabotto visita congiunta La proposta a Mattarella giunta dal presidente tedesco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Bologna) Sarà un evento storico e lo sarà non solo per l’occasione – l’80esimo della strage nazifascista di Monte Sole, orrore che non deve mai più ripetersi – ma anche per il sempre più saldo asse Italia-Germania. Riconciliazione, scuse, perdono, pace. Un messaggio per le generazioni: quelle passate che non diedero il perdono a Walther Reder e alle Ss; e quelle nuove, da cui passsa il futuro del Paese e dell’Europa. Il Carlino lo ha raccontato ieri: ildella Repubblica Sergiosarà a, il 29 settembre, insieme con ilSteinmeier. Ma come nasce questa occasione? Dal 26 al 29 settembre ci sarà ladi Stato diin Germania, ospite proprio di Steinmaier.