Macchina precipita in retro nella scarpata due ferite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sono servite oltre tre ore di lavoro per mettere in salvo le due ragazze protagoniste dell’incidente ’spettacolare’ avvenuto ieri pomeriggio a Camaioni, sull’omonima via che collega Capraia e Limite con Carmignano. Un intervento monstre, dicevamo, che si è concluso fortunatamente con un codice giallo e uno addirittura verde. Ma i contorni della storia sono quelli di una tragedia scampata, vista la particolare dinamica del sinistro, in bilico lungo un profondo burrone. L’auto con a bordo le due ventenni, infatti, èta – per motivi ancora ignoti e al vaglio degli inquirenti – in unacompiendo un salto di almeno un paio di metri. Per giunta all’indietro. Sì, perché l’utilitaria avrebbe – stando a una prima ipotesi da accertare – sbandato, con la conducente che avrebbe perso il controllo effettuando una sorta di testacoda e scivolando poi giù in