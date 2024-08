FAQ sui prestiti online | risposte alle domande più frequenti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) Isono prodotti finanziari che i vari istituti di credito propongono sotto varie forme e che possono differenziarsi per importo massimo concesso, durata, tasso di interesse applicato, categoria di destinazione, requisiti di accesso ecc. Dato che si tratta di prodotti estremamente diffusi cerchiamo di conoscerli più da vicino, rispondendopiù comuni che li riguardano e accennando anche a quelle che sono le modalità per richiedere un prestitoa un istituto di credito. Cosa si intende con “prestito”? Un prestitoè un finanziamento la cui procedura di richiesta avviene tramite un dispositivo collegato a Internet (smartphone, personal computer, tablet, notebook). La richiesta può essere fatta in qualsiasi orario e da qualsiasi luogo con connessione a internet. Anche la firma del contratto viene apposta digitalmente.