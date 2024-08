Delfino solitario ed eccitato semina il panico tra i turisti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) Unin preda all’eccitazione ha aggredito decine dinegli ultimi anni, uno scienziato ricostruisce la vicenda In quanti sognano di immergersi in mare per farsi un bagno rilassante e imbattersi in un bellissimo? Questi mammiferi, d’altronde, sono tra le più belle e amichevoli creature del pianeta. Un mix di divertimento e intelligenza con il quale dovrebbe essere meraviglio relazionarsi. Eppure, se rivolgete la stessa domanda ai residenti della baia di Wakasa, nel Giappone centrale, vi diranno l’esatto contrario. In queste acque dal 2022 almeno 47 bagnanti sono rimasti feriti dopo l’attacco di un. Alcuni hanno riportato lievi ferite da morso alle mani, mentre altri sono dovuti addirittura andare in ospedale con fratture o per farsi mettere dei punti di sutura.aggredisce più di 50 bagnanti (Pixabay) – Notizie.