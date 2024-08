Calciomercato Juventus difensore e attaccante | il doppio annuncio dopo Como

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Laè pronta per l’esordio in campionato contro ilcon il chiaro obiettivo di mandare un segnale alle rivali per lo scudetto. Inter, Milan e Roma non sono andate oltre il pareggio mentre il Napoli è stato autore in negativo di una prestazione pessima contro l’Hellas Verona. Il tecnico Thiago Motta continua a fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco e contro la squadra di Fabregas avrà a disposizione solo tre calciatori nel reparto avanzato (Vlahovic, Yildiz e Weah). Serie A, iniziativa contro il: lo sponsor di maglia per l'esordio in campionato In arrivo due rinforzi In attesa di definire la trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners, la dirigenza bianconera ha fatto passi quasi decisivi per difesa e attacco.