Ultima giornata di Antichi Sapori Ecco il programma a Force

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo l’avvio di ieri, è inoggi laconclusiva di. Una festa iconica per il cibo della tradizione: zampetti di maiale, fagioli con le cotiche, l’antica zuppase di verdure, le crescette, i fusilli al fumé, i fegatini, gli arrosticini, tutte le carni alla brace e la polentà. Si chiude oggi con Los Maniachi e la pizzica de Core meu. Sempre nellaconclusiva di da segnalare la sfilata del sestiere della Piazzarola. Serata che si concluderà, infine, con dei djset per i più giovani. A rendere ancora più ricco il percorso con, anche la possibilità di visitare le tante iniziative in corso ain questo momento come le due mostre "Sogni e tesori in riva al Nilo" e "Ernesto Verruccy Bey: un architetto eclettico tra Italia ed Egitto", il presepe artistico e le botteghe dei ramai.