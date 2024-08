Quando parlava della sua morte

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 18 agosto 2024) L’ultimo capitolo di Alain Delon: un addio silenzioso Alain Delon, la leggendaria star del Gattopardo, ha affrontato i suoi ultimi anni con calma accettazione. Colpito dalla malattia, l’iconico attore francese ha discusso apertamentesua inevitabile fine per diversi anni. In un’intervista con Paris Match Delon ha rivelato di aver pianificato meticolosamente ogni dettaglio del suo ultimo addio. Dal posizionamentosua bara in una cappella privata alla sistemazione di una stanza con un letto nero, ha chiarito che non più di quindici persone sarebbero state autorizzate a porgere i loro omaggi. Cinque anni fa, durante un’apparizione a Thé ou Café, l’allora 83enne Delon ha espresso il suo desiderio di una sepoltura modesta, lontana dai grandi tributi nazionali resi a star come Johnny Hallyday o Charles Aznavour.