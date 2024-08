Progetto ’calcio sociale’ Così tornano in campo i ragazzi problematici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Il " calcio sociale" è unnato in un quartiere disagiato di Roma che sta prendendo piede anche in altre città. Sulla falsariga dell’idea portata avanti dal fondatore, Massimo Vallati, è nato un movimento importante nel quartiere di Vismara che ne sta coinvolgendo altri. Tempo fa un gruppo di adolescenti è partito dalla capitale per incontrare altri vivai e a Pesaro il gemellaggio si è sviluppato con il Muraglia. Il presidente del Muraglia Stefano Falcioni spiega com’è nata l’iniziativa: "Siamo stati contattati dalla Figc regionale: il fatto che il presidente del settore giovanile scolastico abbia indicato il Muraglia come società sensibile a queste tematiche è molto importante per noi. Massimo ci ha raccontato il suobasato sulla legalità e sull’inclusione e ci siamo sentiti subito vicini alla loro ‘mission’".