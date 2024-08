Omicidio a San Candido | una donna uccisa | Omicida barricato in un appartamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Unaè statanella sua abitazione a San, in Alto Adige. Il delitto sarebbe avvenuto in ambito familiare.L’intero quartiere è stato scosso da questa notizia, che ha portato a una massiccia caccia all’uomo nelle prime ore del mattino. La Protezione civile ha immediatamente emesso un’allerta via radio, avvertendo tutti gli abitanti della zona di rimanere nelle proprie case e di non uscire fino a nuovo ordine. L’uomo sarebbein unnon distante dal commissariato della polizia di Stato nei pressi della strada statale della val Pusteria. È atteso l’intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione. Sul posto carabinieri e polizia. L'articoloa San: una: “in un” proviene da The Social Post.