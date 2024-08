Nicholas dodici anni Vuole diventare un étoile Billy Elliot è il suo sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)vola. ComeBasili, pesarese di 12, condivide ildiballerino di danza classica. "non è bravo, di più: è un talento raro", ha fiutato la sua maestra Maria Elena Andreoni. Tanto è vero che a settembre il giovane studierà alla Scuola di ballo Accademia del Teatro alla Scala diretta da Frederic Olivieri. Spronato anche dai maestri di danza Mirko Paparusso e Leo Valenti,ha dato il massimo: ha trascorso questi ultimi mesi tra audizioni, prestigiosi concorsi e stages in giro per il vecchio continente, con l’obiettivo di trovare l’Accademia che farà di lui un professionista.