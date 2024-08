MotoGP Marc Marquez | Oggi è successo di tutto il feeling era buono Mi sentivo competitivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Una domenica difficile per. Il pilota del Team Gresini Ducati malgrado un inizio complicatissimo ha chiuso al quarto posto la gara lunga del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di, dimostrando per l’ennesima volta la sua grande competitività in vista di un 2025 dove si candiderà ad essere uno dei protagonisti assoluti della stagione. Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, lo spagnolo ha analizzato la sua performance, spiegando cosa èin partenza, dove si è ritrovato a metà gruppo alla prima curva per via di un guasto: “è stato quel giorno in cui qualcuno ha deciso che doveva succedere di– ha detto– Abbiamo avuto un problema con la valvola mezz’ora prima della gara.