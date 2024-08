Motocross Herlings trionfa in rimonta in gara-1 nel GP d’Olanda Cairoli 15 al ritorno in MXGP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Si chiude nel segno di Jeffreyla-1 valida per il GP, appuntamento numero sedici del Mondiale 2024 di, classe. Un trionfo di grande personalità quello del padrone di casa in sella KTM, bravo a risalire la china dopo un’uscita dal cancelletto leggermente contratta.nello specifico dopo la prima curva si è attestato al settimo posto, cedendo il passo a un ottimo Coldenhoff (Fantic), lesto nel trovarsi in testa precedendo Prado (GasGas), Horgmo (Honda) e Seewer (Kawasaki). Il neerlandese ha però poi subito inscenato una grande battaglia con Febvre, dove ad uscirne con le ossa rotte è stato Seewer, superato nei primi minuti.