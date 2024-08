Migranti salvati in Toscana i minori trasferiti in struttura irpina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo che la nave umanitaria Geo Barents è attraccata questa mattina al porto di Livorno con 57 migrati, 18 dei quali minorenni,mentre si trovavano alla deriva a bordo di un gommone nel Mediterraneo in acque internazionali, isono statiin strutture protette della provincia di Avellino. Lo riferisce la prefettura di Livorno che stamani ha approntato il sistema di accoglienza per fornire la prima assistenza ai profughi. A bordo c’erano 38 adulti (30 uomini e otto donne, di cui una incinta) e 19non accompagnati. Tra questi ultimi, 16 ragazzi sono statia unaperin provincia di Avellino e tre ragazze, di cui una in stato interessante, sono state sistemate, da parte del Comune di Livorno, in strutture in