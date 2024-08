Mahmood Ra Ta Ta è il brano più trasmesso dalle radio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) Ra Ta Ta, il nuovo singolo di, è ilpiù ascoltato indella settimana Ra Ta Ta, il nuovo singolo di, è ilpiù ascoltato indella settimana, al primo posto della classifica EarOne. La canzone, già certificata disco d’oro, conta più di 20 milioni di stream. Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo European Tour (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), è ora in corso il Summer Tour nei più suggestivi festival estivi italiani, in attesa della tournée nei palasport italiani, prevista per ottobre 2024.