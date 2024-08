Inciampa su un copriforo in ospedale cade e gli amputano la gamba | risarcimento da mezzo milione di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 – Una caduta nella sala di aspetto dell’Torregalli, poi la lunga odissea sanitaria, fino all’amputazione della. E infine, pochi giorni fa, undadi. È la storia di un anziano fiorentino, deceduto a fine del 2023, che nell’aprile del 2016 inciampò su un ’’ in ottone, sporgente dal pavimento di alcuni millimetri, della sala di aspetto del reparto di nlogia del Torregalli, dove aveva accompagnato la moglie per una visita medica. Un crollo che gli causò frattura e lussazione della caviglia destra, per cui fu sottoposto a un intervento di osteosintesi (la fissazione dei segmenti ossei di una frattura). La ferita chirurgica, però, dà molti problemi all’uomo, ai tempi dei fatti 85enne, e manifesta subito deiescenza (apertura).