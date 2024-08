FOTO | Anche Cody Rhodes e Rhea Ripley con la maglia della Juventus

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Al Fanatics Fest dopo Rey Mysteriosono stati omaggiati di unapersonalizzata. Il club bianconero ha scelto il 7 per, probabilmente perché le sue iniziali sono le stesse di un altro grande numero 7storia recente torinese: Cristiano Ronaldo. Da un CR7 all’altro, insomma. Per-invece- la società italiana ha optato per il numero 11. In questi giorni sono stati diversi i wrestler WWE ad essere immortalati con unabianconera tra le mani o addosso. Oltre aieri avevamo visto Rey Mysterio. Inoltre l’ex campione degli Stati Uniti Logan Paul qualche giorno prima era apparso con laJuve a Torino per rivelare la sponsorizzazionesua bevanda.