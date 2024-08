Fabrizio Romano | Neres-Napoli il brasiliano in partenza per l’italia Domani le visite mediche

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024)annuncia: Davidal. Accordo col Benfica per 30 milioni.previste per lunedì. NOTIZIE CALCIO– Il calciomercato delsi arricchisce di un nuovo capitolo: Davidè pronto a vestire la maglia azzurra. La notizia arriva direttamente da, esperto di mercato, che ha confermato l’imminente trasferimento dell’attaccantedal Benfica alla squadra partenopea. I dettagli del trasferimento dial, sul suo profilo X, ha rivelato i dettagli dell’operazione: “Accordo siglato con il Benfica per 30 milioni, bonus inclusi. Piano confermato: David parte oggi perconprogrammate per lunedì, come rivelato. Ilè impegnato con altri acquisti mentreè finalmente a posto”.