Dany Quarrata mercoledì via alla preparazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Questione di pochi giorni e scatterà la stagione 2024-2025 del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. Il contorovescia è ormai partito:21 agosto, dalle 19 al PalaMelo della città del mobile, sarà tempo di raduno per la prima squadra quarratina, che prenderà parte per il secondo anno consecutivo al campionato di serie B Interregionale. Un impegno difficile, che richiede unaadeguata e curata: il tempo delle vacanze è finito, si torna a sudare. Ritrovo in sede, quindi, e subitaneo inizio dellaprecampionato: la squadra allenata da Alberto Tonfoni si allenerà due ore, tanto per gradire. E così farà, con il medesimo orario, fino al 26 del mese.