Collision 17 08 2024 Goodbye Arlington

(Di domenica 18 agosto 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dall’Esports Stadium di, Texas. Una serata ricca di azione ci attende, con match titolati e importanti confronti in vista di All In. Britt Baker vs. Harley Cameron (2,5 / 5) Match breve ma intenso tra le due. Baker domina gran parte dell’incontro, nonostante qualche momento di ripresa di Cameron. La D.M.D. chiude con il suo Lockjaw per la vittoria. Vincitrice: Britt Baker Dopo il match, la musica di Mercedes Mone risuona nell’arena. “The CEO” appare accompagnata da Kamille. Baker cerca di affrontarle con un kendo stick, ma Kamille glielo strappa e lo spezza. Segue un brutale attacco di Kamille ai danni di Baker, culminato con una devastante face-plant slam. Mone entra sul ring e le due schiacciano Baker sotto i loro piedi in segno di dominio. The Undisputed Kingdom (c) vs.