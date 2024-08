Civitanova invita un uomo in spiaggia e gli sfila il Rolex dal polso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)Marche, 18 agosto 2024 – Ferma un ragazzo all’uscita di un locale, due chiacchiere e poi i due vanno in. Lì gli spruzza in faccia lo spray al peperoncino, gliildale scappa via. In azione, ieri poco prima dell’alba, una bella ladra mora e dalla carnagione scura, che è riuscita a mettere a segno un colpo da oltre 10 mila euro. Tanto, infatti, a detta della vittima, vale quel prezioso orologio che è finito tra le mani della giovane donna ed è poi svanito nel nulla. L’episodio è avvenuto poco prima delle 5, sul lungomare Piermanni. Verso quell’ora, dopo una nottata di divertimento, è uscito dal locale unresidente nel nord Italia, che si trova aper trascorrere qualche giorno di vacanza sotto Ferragosto.