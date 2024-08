Accesso dei cacciatori ai fondi privati | un referendum dimenticato che ora torna alla ribalta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Ricordo bene, diversi anni fa, Gian Luca Vignale, allora assessoreRegione Piemonte, affermare che il cacciatore era come il medico: curava la natura. Forse, senza volerlo, Vignale forniva un avallo a quella norma del Codice Civile, l’art. 842, che recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dlegge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.” A tacere del fatto che la norma fa un distinguo trae pescatori del tutto ingiustificato, e che si potrebbe anche obiettare sulla legittimità ai sensi dell’art.