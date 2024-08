Von der Leyen legge il futuro E vede verde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Graglia Una signora matura appoggiata a un albero con un libro aperto in mano e un altro adagiato sulla sua gamba stesa a terra. Non si può certo dire che Ursula von derabbia scelto una foto di richiamo per il suo ultimo post su Instagram. Eppure, personalità "politiche" come la sua non fanno nulla a caso, e quei due libri sono altrettanti messaggi per la politica, forse proprio per la presidente del Consiglio italiana in vista della ripresa della schermaglia una volta che l’estate sarà stata archiviata. Sul tavolo ci sono le nomine europee per la nuova Commissione, congelate per la pausa estiva. Un nome sarà deciso dall’Italia, ma il suo ruolo nella Commissione, ai sensi dei trattati, verrà determinato dalla presidenza.