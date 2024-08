Parola d' ordine ridurre il tetto ingaggi | mercato dello Spezia in linea con le aspettative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo le sofferenze della scorsa stagione, lopunta ad un campionato senza troppi patemi. D’altro canto anche solo pensare ad un’operazione rilancio per tornare a lottare in zona promozione risulta difficile visto che la strategia dei Platek non ha lasciato spazio a grossi dubbi: priorità tagliare il monte. Un concetto edulcorato dall’ad Gazzoli: «Normale che nellosi possa cedere un calciatore, ma il nostro mestiere è vendere uno che costa 100 e spenderne 20 per uno che copra la funzione allo stesso modo.