LIVE Sinner-Rublev 0-1 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Sbaglia di dritto dopo il servizio. 0-1 Prima vincente. 40-15 Ace (1°). 30-15 Prima vincente. 15-15 Molto profondo con il dritto il russo, poco può in controbalzo. 0-15 Gran risposta di rovescio di. Andreyal servizio 20:06 Ancora 4? e si parte., da ieri, ha 23 anni ed è già sicuro di trascorrere il mese di settembre da numero 1 del mondo. Giocatori in campo! 19:59 Velocità di questa superficie che sta mettendo in difficoltà tanti. Lo stessoha fatto fatica nel suo unicodisputato contro l’americano Alex Michelsen, vincendolo con un break per set e tanta solidità nei momenti topici. Ieri non si è presentato Jordan Thompson, l’avversario di Jannik negli ottavi di finale. 19:55 Secondo precedente in 7 giorni tra i due.