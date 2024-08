In arrivo 1200 assunzioni il 90% sono stagionali Le aziende lamentano | Difficoltà a reclutare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Grosseto, 17 agosto 2024 – Quasiad agosto. Saranno circa 200 in più rispetto allo scorso anno ma anche per l’estate 2024 la maggior parte saranno contrattinel settore dei servizi e del commercio. E non è una sorpresa che leci saranno di nuovo: nel 40% dei casi, le attività faranno fatica a reperire i lavoratori di cui hanno bisogno. "Sarebbe un segnale positivo, ma non si trova personale", commenta il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda. A mettere in fila i numeri è la Camera di commercio del Tirreno e della Maremma che ha elaborato una stima sulle entrate previste nel trimestre agosto/ottobre nella provincia di Grosseto. La buona notizia è che nel mese in corso si prevedono 1160, 180 in più rispetto l’agosto scorso.