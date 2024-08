Dov’è stato girato Il buono il brutto il cattivo di Sergio Leone? Ancora Spagna superstar

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 17 agosto 2024) Non c’è spaghetti western che non siain. E anche Il, il, il, diretto nel 1966 da, non fa eccezione. Le locations del capitolo conclusivo della trilogia del dollaro erano tutte in, in particolare Castiglia e Andalusia. Alcune scene, però, sono state riprese a Roma, in Germania e in Messico. Ambientato durante la Guerra Civile Americana, Il, il, ilracconta la storia di tre personaggi. Tuco, detto il(Eli Wallach), è un malvivente. Joe, il(Clint Eastwood) è invece un cacciatore di taglie che ha una “società” con Tuco, che cattura costantemente, per ritirare il denaro. Salvandolo a pochi secondi dall’esecuzione. Poi, c’è Sentenza, il(Lee van Cliff) che è sulle tracce di un soldato sudista, Bill Carson, che ha sottratto dell’oro al suo committente, Baker.