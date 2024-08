Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars | come sta andando

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 17 agosto 2024) I rumor dei giorni scorsi erano fondati,è tornata con un duetto con. La Germanotta ha pubblicato Die, pezzo molto lontano dalle anteprime del nuovo album fatte ascoltare a Parigi e che non dovrebbe far parte del disco (che pare uscirà ad inizio 2025) e nemmeno della colonna sonora del film Joker: Folie à Deux.ha nuovamente fatto centro, questo antipasto del suoback è semplicemente perfetto, dall’iconico look alla Dolly Parton, al video con le atmosfere degli show tv americani anni 70. Il singolo è la dimostrazione che ogni tanto si può mettere da parte l’esigenza di sperimentare, in questo caso la popstar ha attinto ai grandi classiconi del pop ed ha sfornato una perla che è destinata ad avere un grande successo, non solo tra i Little Monster, ma anche con il general public, che l’amerà, cosìha amato Shallow.