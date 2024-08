Chi è Yerin Ha la nuova fiamma di Benedict in Bridgerton 4

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 17 agosto 2024) La fortunatissima serie di Netflixavrà unaprotagonista: la quarta stagione vedrà infatti l’attriceHa, già nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Paramount + Halo, interpretare Sophie Beckett, ladi(Luke Thompson).Ha, chi è l’attrice di4 Classe 1995,Ha è nata a Sydney da genitori coreani. La passione per la recitazione è un affare di famiglia: la nonna è l’attrice e politica coreana Son Sook, e sua madre e suo padre si sono conosciuti in una scuola di teatro. A 15 anniha deciso di dedicarsi alla recitazione nel suo paese d’origine, la Corea del Sud, sostenendo con successo un’audizione alla Kaywon High School of Arts di Seoul, dove si è formata per tre anni.