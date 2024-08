Casteggio la lite nel parcheggio del supermercato finisce a botte | due automobilisti trasportati in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)(Pavia), 17 agosto 2024 - Non si sono limitati solo agli insulti, ma sono arrivati anche a mettersi le mani addosso. Unainiziata per motivi di viabilità all'interno deldel Carrefour di, lungo la via Emilia, tra un automobilista e il conducente del camion dei rifiuti. È successo di prima mattina, poco dopo le 7 di oggi, sabato 17 agosto. Con le attività commerciali ancora chiuse a quell'ora, di certo ilesterno del market era quasi completamente vuoto, situazione che induce spesso a non rispettare corsie, sensi di marcia e precedenze. Non è del tutto chiaro cosa sia successo, anche perché le versioni dei due coinvolti sono contrastanti e s'incolpano vicendevolmente sia della scorrettezza alla guida che della successiva reazione violenta.