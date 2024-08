Banche aumentano i prelievi ma chiudono gli sportelli Campania maglia nera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) “di contanti – 1 miliardo di euro al giorno – magli. Un disastro secondo Uncem. Uno scandalo, anche per le sigle sindacali. Che Uncem ha sempre supportato nelle azioni per la salvaguardia degli”. Lo afferma l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani in una nota, sottolineando che “a poco sono servite centinaia di lettere di Uncem, con l’indignazione dei Sindaci e dell’Associazione, ad ABI, Consob, Banca d’Italia, Istituti di credito.che se ne vanno dai paesi,fregandosene di Istituzioni locali e comunità. Egli utili. Paradossi”. Uncem ricorda che “il 7% della popolazione italiana vive in territori dove non ci sono più agenzie bancarie: record in Piemonte (13,8%), ma il fenomeno è particolarmente marcato nel Mezzogiorno e nelle isole, dove l’11% degli abitanti non ha uno sportello bancario ‘sotto casa’“.