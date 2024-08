America vs Cina quando il gioco si fa duro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 17 agosto 2024) La vera realtà politica globale è una nuova, poderosa contrapposizione tra super-blocchi. Dove non sono ammesse voci fuori dal coro. Mettere a fuoco i contorni della nuova Guerra fredda può rivelarsi un esercizio non banale per i leader occidentali. Alcuni di essi, per questioni anagrafiche, non hanno vissuto nemmeno la prima, storica fase di contrapposizione tra i blocchi. Al più, a distanza di tempo, possono aver orecchiato qualche aneddoto in famiglia e tra amici e conoscenti. Della contrapposizione tra grandi blocchi ideologici, capitalismo contro comunismo, non hanno avuto esperienza diretta. In compenso, hanno conosciuto la paxna che si estendeva solitaria e a lungo incontrastata su tutto il globo, il decentramento industriale dell’Occidente, l’allungarsi delle filiere produttive, il rito di Davos che si consuma annualmente e il business.