Salario minimo | Ricchiuti Fdi ' solo bandierina serve taglio cuneo fiscale'

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - “Ilsta diventando lada piazzare dalle opposizioni durante l'estate come i classici tormentoni. Prima ancora di parlare diè necessario intervenire su altre leve, che non ricadanosul datore di lavoro. Ilin Italia è il quinto più alto tra i 38 Paesi dell'Ocse. Agire sul, abbassandolo come sta facendo il Governo è il miglior intervento al momento. Ilsarebbe stato anche già più consistente se i due maggiori partiti di opposizione non avessero creato voragini nei conti pubblici con i vari bonus edilizi fuori controllo". Lo afferma Lino, viceresponsabile del dipartimento Imprese e monti produttivi di Fratelli d'Italia. "Aumentare la retribuzione -spiega- è possibile fino a un certo punto, oltre il quale non è sostenibile.