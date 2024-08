Ricerca l’Associazione per la celiachia lancia una call da 450mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) AIC – Associazione Italianail bando di“AIC Investigator Grant –for proposal 2024? con l’obiettivo di finanziare i migliori progetti discientifica su, dermatite erpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca e migliorare le conoscenze sulla malattia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il 5 settembre. Il bando è destinato atori senior altamente qualificati con comprovata competenza e prevede un finanziamento complessivo di 450.000. Laè una infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti; è caratterizzata da un quadro clinico molto variabile che va dalla diarrea profusa con marcato dimagrimento, a sintomi extra-intestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni.