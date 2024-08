La sfida di Riina jr allo Stato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Palermo, 16 ago. (Adnkronos) - "Buon Ferragosto a tutti voi da: Via Scorsone 34, 90034 Corleone, Italia". Occhialoni da sole a specchio, cappellino sportivo e sorriso sornione. Così, Salvo, il figlio minore del boss mafioso Totò, nel giorno di Ferragosto ha lanciato lacon un post sui social. Via Scorsone è la strada di Corleone (Palermo) in cui abita la famigliada molti anni, ma dal 2018 lera commissarie straordinarie del Comune decisero di cambiare il nome della via, destinandola al giudice Cesare Terranova, una delle tante vittime dei boss sanguinari corleonesi. Terranova venne ucciso il 25 settembre del 1979 insieme al suo collaboratore, il maresciLenin Mancuso.