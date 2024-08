IndyCar la volata verso il titolo scatta a St Louis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nuova tappa su ovale per quanto riguarda la NTTSeries 2024, categoria che entra nel vivo con la tredicesima delle diciassette tappe previste. Riprende dopo una brevissima pausa estiva la lotta per il, virtualmente nelle mani dello spagnolo Alex Palou. Il #9 di Chip Ganassi Racing vanta 411 punti all’attivo, leader davanti all’australiano Will Power ed al neozelandese Scott Dixon (Ganassi #8). Il primo ha 362p, il secondo nonostante la negativa prestazione in Ohio ha 358p. Tutto può ancora essere ribaltato nelle prossime cinque manifestazioni, tre su ovale. Josef Newgarden (2017, race-2 2020, 2021, 2022) è nuovamente l’osservato speciale, il più vincente all’interno del catino di Madison con quattro affermazioni all’attivo.