Genoa-Inter probabili formazioni e orari tv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bologna, 16 agosto 2024 – Riparte la Serie A, riparte lo spettacolo del calcio e riparte l’campione d’Italia in carica. Sarà il debutto ufficiale della maglia con la seconda stella, conquistata a maggio della passata stagione, e subito di fronte alla squadra di Inzaghi si porrà l’osticodi Alberto Gilardino. Privo di Retegui, passato all’Atalanta, e con Gudmundsson in procinto di passare alla Fiorentina, l’attacco ligure dovrà trovare la quadra con Vitinha e l’ex Milan Messias, mentre dall’altra parte ci sarà la collaudatissima coppia composta da Lautaro e Thuram, con Taremi pronto come arma a partita in corso. L’parte ovviamente con l’obiettivo di ripetersi, con un occhio di riguardo alla Champions League, mentre ilha l’obiettivo di salvarsi senza patemi, forte della buona base della passata stagione.