Evasi dai domiciliari con coltelli e cacciaviti | arrestati a Tirrenia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Litorale, 16 agosto 2024 - Duplice arresto per i carabinieri di Pisa per Ferragosto che hanno sorpreso durante un controllo due persone che dovevano essere agli arresti domicilari. Nello specifico, durante i numerosi controlli dei militari dell'Arma sul lungomare pisano in questi giorni di metà agosto (potenziati appositamente per la festa di mezza estate) nell’ultima circostanza, gli uomini e donne in divisa hanno arrestato due soggetti per esseredagli arresti, segnalandoli anche per il possesso ingiustificato di un coltello e di alcuni attrezzi utilizzabili per lo scasso.