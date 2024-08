Dai creatori di ARK arriva For the Stars un nuovo titolo Open Universe

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 16 agosto 2024) Snail Games USA è lieta di annunciare ufficialmente il suoAAA di sopravvivenza a tema spaziale “”, For The, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series XS. Nei panni di un intrepido esploratore e scienziato, For Thevi invita a viaggiare da un mondo all’altro, scoprendo i segreti di civiltà aliene, cercando creature rare ed esotiche e sfruttando le risorse per domare i biomi mortali che incontrate su una vasta gamma di pianeti diversi che aspettano di essere esplorati. Nell’ambizioso universo multigiocatore persistente di For The, potrete fondare ed espandere avamposti in tutto il cosmo, vincere le sfide di biomi ostili, stringere alleanze e costruire un’eredità che abbraccia tutta la galassia.