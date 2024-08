Cisgiordania coloni israeliani attaccano il villaggio palestinese Jit | auto e case incendiate un morto Condanna degli USA Herzog | È pogrom – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una cinquantina di, a volto coperto, hanno attaccato ildi Jit, in, incendiando almeno quattroe sei veicoli e provocando une un ferito grave. A riferirlo è un funzionario della sicurezza israeliano al The Times of Israel. Rashid Abdel Qader Sadda, 23 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre cercava di spegnere l’incendio sulla sua abitazione. Dopo la pubblicazione delle foto dell’attacco nel, il presidente del partito laburista Yair Golan ha twittato: «Il terrorismo ebraico messianico è determinato a incendiare il territorio e a imporre una campagna regionale difficile e non necessaria su Israele». Anche il presidente israeliano Isaacha «to fermamente» l’attacco, definendolo un «».