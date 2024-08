Ciao ciao Lino Colpo di scena Maika con un altro concorrente di Temptation Island | Stanno insieme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024), la tentatrice beccata a cena con uno dei fidanzati. L’ultima edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia ha fatto registrare ascolti record e ancora oggi il pubblico segue con interesse le vicende dei protagnisti. Si è parlato a lungo, ad esempio, della fine della relazione tra Alessia ee del flirt di quest’ultimo con la tentatrice. Poi abbiamo saputo che Siria e Matteoattraversando un periodo molto bello della loro storia e che l’esperienza disi è rivelata decisiva. È finita, invece, tra Raul e Martina (quest’ultima è stata beccata col tentatore Carlo Marini, ndr), così come tra Gaia e Luca con la prima pizzicata in compagnia di Jakub. Ora si scopre che un’altra tentatrice è stata beccata con uno dei fidanzati. Parliamo die lui non èLeggi anche: “Al mare!”.