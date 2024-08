Catanzaro-Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre destinate ad occupare i piani alti della classifica, specie gli emiliani che sembrano precipitati in cadetteria per sbaglio.si giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono stati protagonisti di una cavalcata straordinaria la scorsa stagione conclusa con la semifinale play-off persa contro la Cremonese. Nonostante ciò, si è deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a Caserta e puntando su una squadra giovane. Male la prima uscita ufficiale in virtù della sconfitta contro l’Empoli nel primo turno di Coppa Italia.