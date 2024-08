Casa esplosa a Porto Cesareo morto Giuseppe Agostinacchio ancora gravissima la figlia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Lecce), 16 agosto 2024 – E’, a causa delle gravi ustioni e ferite riportare nell’esplosione,il 58enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione delladi villeggiatura dove era con i figli. L’uomo aveva riportato ustioni gravi su oltre il 60% del corpo. Restano molto gravi le condizioni della23enne che era stata coinvolta nell’esplosione avvenuta nell’abitazione a piano terreno di via Dei Bacini. Mentre sarebbero meno critiche le condizioni del 24enne, fidanzato della giovane, che era in vacanza con loro. I tre erano in vacanza, sono originari di Gravina di Puglia, quando si è verificata la deflagrazione generata da una fuga di gas che sarebbe partita da una bombola che alimentava l'impianto che è stato posto sotto sequestro e sul quale il magistrato di turno ha disposto una perizia.