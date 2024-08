Bmw i5 M Touring la prova de Il Fatto it – In montagna con la wagon elettrica di lusso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un invito dell’organizzazione della Coppa Carioti, la cronoscalata valevole per il Campionato Italiano e per quello Europeo Velocità, ci ha dato la possibilità di percorrere la statale 4 bis, che collega Rieti al Monte Terminillo, in regime di strada chiusa e con un elevato numero di protezioni realizzate per la competizione. 13,5 chilometri di strada con oltre il 7,5% di pendenza (1030 metri di dislivello), un’infinità di curve, qualche tornante e due rettilinei: un test drive che si è aggiunto a quello che abbiamo realizzato nell’uso quotidiano sia in città che nei trasferimenti, con la nostra BMW i5 M. Per le strade di Roma, nonostante le dimensioni, la vettura si è dimostrata sempre a suo agio, sia nel traffico che nei parcheggi. E’ bastato segnalare la targa al Comune per avere l’accesso alla ZTL e la sosta gratuita sulle strisce blu.